Antalya'daki Fetö Operasyonları

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında bugüne kadar bin 557 kişinin tutuklandığı, 25 kişinin ise halen gözaltında olduğu bildirildi.



Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi bir kısım askerin başlattığı hain darbe teşebbüsü nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik" suçlarından başlatılan soruşturmalar devam ediyor.



Bu kapsamda Antalya'da bin 557 kişi tutuklandı, 25 zanlı ise halen gözaltında tutuluyor. Soruşturmalar kapsamında Antalya'da toplamda 4 bin 225 kişi hakkında adli işlem yapıldı.