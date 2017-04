Antalya'daki Alkol Düzenlemesi

Antalya Valiliği, "çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol alınmasının yasaklanması"na ilişkin kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, bahse konu kararın ardından bugün basında ve sosyal medyada yoğun şekilde haber ve paylaşımların yapıldığı belirtildi.



Kararın kentte alkol tüketilen otel, bar, restoran, pub ve turizm belgeli tesisler gibi mekanlara yönelik hiçbir düzenleme içermemesine rağmen "Antalya'da turizmi bitirecek karar", "Alkol içmeyi yasaklayan karar", "Özgürlükleri kısıtlayan karar" gibi manipüle edici ve gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu kararın Antalya'da huzur ve güvenlik ile kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılması amacıyla alındığına dikkat çekildi.



Açıklamada, karar ile kentte yaşayanların ve bölgeye tatil amaçlı gelen yabancı ve yerli turistlerin rahatsız edilmeyeceği, kentin tarihi ve doğal güzellikleri ile kent mobilyalarının korunacağı, halkın huzur ve güven içerisinde gündelik yaşamını sürdürebileceği bir ortamın tesis edilmesinin amaçlandığı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Herkes bilmelidir ki ülkemiz turizminin başkenti olan Antalyamız başta olmak üzere, dünyanın her yerinde turistler, kendisinin ve bulunduğu çevrenin rahatsız edici olmamasını ve güvenli olmasını ister. Bu güzel kentin ülkemiz adına üstlendiği misyonun, turizm açısından taşıdığı önemin ve diğer hassasiyetlerin farkında olan ve bunun gereğini yerine getiren bir yönetim anlayışı çerçevesinde ve tamamen mevcut yasalardaki düzenlemeler ışığında alınan bahse konu kararın, bir yasaklama değil, aksine insanlarımızın rahatsız edilmeyecekleri bir ortamda ve özgürce yaşamalarını sağlamayı hedeflediğini tekraren vurgulamak isteriz. Ayrıca kararda her şey açık ve net olmasına rağmen 'Antalya'da turizmi bitirecek karar', 'Alkol içmeyi yasaklayan karar' gibi başlıklarla haberleştirilmesini, habercilik etiği açısından doğru bulmadığımızı ifade ederiz."



Antalya Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan yazılı açıklamada, İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzen ve güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alınması, huzur ve güvenlik ile kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisinin mahallin en büyük mülki amirinin ödev ve görevleri arasında olduğu belirtilmişti.



Açıklamada, şunları kaydedilmişti:



"Bu bağlamda, Antalya il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin ile kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçun aydınlatılması amacıyla kamunun istifadesine açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun mahallerde, karayollarında, umuma mahsus yerlerde veya umumun istifadesine sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda, ibadethaneler ile terk edilen, kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM'leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri vb. ile nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içerisinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesi yasaklanarak, bu karara uymayanlar hakkında işlenen fiil başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesini ihlalden işlem uygulanacağına dair Valilik makamının olurlarıyla karar verilmiştir."