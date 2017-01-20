Antalya'daki Akaryakıt İstasyonu Soygunu

Antalya'da bir akaryakıt istasyonu ofisine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra 3 bin lirayı gasbederek kaçan 4 zanlı tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesindeki akaryakıt istasyonuna pompalı tüfekle ateş edip, görevli A.U'nun üzerindeki 3 bin lirayı gasbeden ve kaçarken Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine de ateş açan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.



İstasyondaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlıların T.M, Y.M. ve A.M. isimli kardeşler ile arkadaşları T.T. olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen zanlılar gözaltına alındı.



Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "nitelikli yağma", "görevli memuru öldürmeye teşebbüs" ve "devlet malına zarar verme" suçlamalarıyla tutuklandı.



Antalya'nın Kepez ilçesi Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna 8 Ocak'ta 2 motosikletle gelen kasklı 4 kişi, kapalı olan marketin açılmasını istemişti. Görevlilerden olumsuz yanıt aldıktan sonra ofis bölümüne giren zanlılar, pompalı tüfekle rastgele ateş etmişti. Zanlılar görevlilerden A.U'nun üzerindeki 3 bin lirayı gasbederek kaçmıştı. Zanlılar, kendilerini takip eden polis ekiplerine de ateş açmıştı.