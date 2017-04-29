Antalya'daki Açık Alanda Alkol Yasağına Tepki

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, Antalya Valiliği'nin, açık alanlarda alkollü içki içilmesini yasaklamasına yönelik kararını eleştirerek, "Falezlerin üstünde, çocuk parklarında içilmesini ben de istemiyorum. Turizm ve imaj açısından bana kalırsa yanlış bir uygulama oldu" dedi.



Antalya Valiliği'nin kamuya açık piknik alanlarında ve park halindeki araçlarda alkol almayı yasaklamasına yönelik tartışmalar devam ediyor. Yasak hakkında görüşlerini açıklayan POYD Başkanı Hakan Duran, Türkiye'nin yurt dışı imajında bozulma olduğunu, valiliğin açıklamasıyla da imajın daha da bozulacakmış gibi durumun ortaya çıktığını belirti.



FALEZLER VE PARKLARDA İÇİLMESİNİ BEN DE İSTEMİYORUM



Başkan Duran, "Falezlerin üstünde ya da çocuk parklarında ben de içki içilmesine karşıyım. Bunun uyarıları kolluk kuvvetleri vasıtasıyla yapılabilir. Bunun bir madde çıkarılarak ya da yazılı olarak yayınlanmasını doğru bulmuyorum" dedi.



AÇIKLAMA SERT OLDU



Antalya'nın turizm şehri olduğuna dikkati çeken Duran, alkol yasağı denildiği zaman bunu herkesin kendi istediği tarafa çekebileceğini söyledi. Hakan Duran, görüşlerini şöyle açıkladı:



"Kamunun kullandığı alan gibi gösterilebilir ama başkası da bunu 'Antalya'da içki yasağı başladı, artık buraya gitmeyelim' diye yorumlar. Turizm ve imaj açısından bana kalırsa yanlış bir uygulama oldu. Antalya çevresinde halk gidip rahatlasın, eğlensin diye mesire alanları yapıldı. Eğer böyle alanlarda alkol alıp rahatsızlık yaratan varsa zaten kolluk kuvvetleri gereğini yapar. Bu açıklama bana göre sert oldu ve imaj açısından iyi olmadı. Bu uygulama daha önce de varsa böyle vurgulanmamalıydı. Yıllardır böyle bir şeyi bilmiyorduk. Niye böyle bir şey ortaya atıldı ve vurgulandı? Avrupa ile bir sıkıntı içerisindeyiz. Avrupa bize farklı gözle bakmaya, Avrupa'dan kopuyoruz imajında görmeye başladı."



TURİZMİ KAYBETMEMEMİZ LAZIM



Turizmcilerin barıştan, kardeşlikten, dostluktan yana olduğunu belirten Hakan Duran, "Turizmi kaybetmememiz lazım. Türkiye'nin en önemli sektörlerinden birisidir. Cari açığa en büyük desteği veren sektörlerdendir. Bu hareketler ve söylemlerle her geçen gün turizmde büyük bir kayba doğru gidiyoruz. Allah'a dua ediyoruz ki Rusya gibi bir ülke var, çok büyük destekle geliyorlar" dedi.



SADECE AÇIK ALANLARI KAPSIYOR



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise içki yasağına ilişkin mevcutta bir yasanın var olduğunu söyledi. Antalya Valiliği'nin yayınlamış olduğu genelgeyle yasanın hatırlatılması mahiyetinde bakılması gerektiğine kaydeden Ayık, "Ama buradaki temel şey şu aslında, ilk çıkan haliyle bu genelge maalesef kamuoyunda bir infial yarattı. İkinci çıkan düzeltme genelgesi bir takım karanlıkta kalmış konulara açıklık getirdi. Genelge, turistik tesisler ve içki servisi yapan hiçbir işletmeyi kapsamıyor. Buradaki temel hedef açık alanlar, kamuya açık alanlar, piknik alanları gibi. Amacı da çevreye zarar verilmesini, etraftaki sakinleri rahatsız edilmesini önlemek. Bu anlamda yayınlanmış bir genelge" diye konuştu.



"ZAMANLAMA DOĞRU DEĞİL"



Genelgenin hem yurtdışında hem de yurtiçinde tüm turizm camiasında tedirginlik yarattığına değinen Osman Ayık, şunları kaydetti:



"Bizim karşılaştığımız en büyük sıkıntı ve zorluk bunu açıklamak konusunda. Hepimiz biliyoruz ki Avrupa ve daha birçok Batı ülkesiyle yaşamış olduğumuz siyasi sıkıntılar var. Türkiye'ye bakışta bir takım ön yargılar var. Dolayısıyla bu genelgenin içeriğini de bu perspektiften değerlendirdiler. Türkiye ile ilgili var olan bir takım soru işaretlerine bir miktar daha ekledi. Bu nedenle genelgenin zamanlaması doğru olmadı." - Antalya