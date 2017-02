Antalya'daki 16 Öğrenci Yurdundan 3'ü Standartlara Uygun Çıktı

ANTALYA'nın Muratpaşa İlçesi'nde denetlenen öğrenci yurtlarında çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. 5 katlı bir yurdun yangın merdiveninin hiç olmadığı, bir yurtta ise acil çıkış yeri olarak pencerenin gösterildiği açıklandı.



Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal'ın teklifi doğrultusunda öğrenci yurtlarının yangın güvenliği açısından incelenmesi için Aralık 2016'da kurulan Yangın ve Sistemlerini İnceleme Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Muratpaşa'da bulunan öğrenci yurtlarının yangın güvenliği açısından incelenmesiyle sorumlu komisyonunun çalışmalarını bitirmesinin ardından rapor hazırlandı.



CHP'den 5, AK Parti ve MHP'den 1'er olmak üzere 7 kişinin oluşturduğu Meclis Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı rapor, Muratpaşa Belediyesi'nin şubat olağan toplantısında açıklandı. Adana'nın Aladağ İlçesi'nde geçen kasım ayında özel kız öğrenci yurdunda 12 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı yangın sonrasında Muratpaşa Belediyesi sınırları içindeki yurtların yangın güvenliği açısından incelemesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğunun hatırlatıldığı raporda, son yıllarda özellikle kış aylarında Türkiye'nin değişik kentlerinde yatılı öğrenci yurtlarında yangınlar meydana geldiği, bu yangınlarda öğrencilerin canlarını kaybettiği hatırlatıldı. Belediyenin iki yurdu dahil toplam 16 yurdun incelendiği belirtilen raporda sıklıkla elektrik tesisatlarının yetersiz olduğu görüldüğü kaydedildi.



ACİL ÇIKIŞ KAPISI PENCERE



Acil çıkış yerleri ve tahliye alanlarının yeteri kadar önlem alınmadığına dikkat çekilen raporda, 5 katlı bir yurtta yangın merdiveninin hiç bulunmaması ve tahliye sisteminin olmaması, acil çıkış yeri olarak da pencerelerin gösterildiği ve yüksek katlardan atlama riski olduğu, yangın anında duman algılama sistemi olmadığı, su sistemli yangın dolaplarının olmadığının görüldüğü kaydedildi. 4 katlı olup elektrik sistemlerinin çok eski ve yetersiz olduğu bir yurtta ise hiçbir şekilde standartlara uygun olmadığı, yangın merdiveni mevcut olduğu ancak merdivene ulaşımın sadece katlarda bulunan öğrenci yatakhanelerin içinde olan pencerelerden mümkün olduğunun görüldüğü açıklandı. Raporda şu ifadelere yer verildi:



"Pencerelerden çıkışın mümkün olmadığı gibi olası bir yangın anında kazalara sebebiyet vereceği, öğrencilerin can güvenliklerinin tehlikede olacağı tespit edilmiştir. Ayrıca bu binada her katta olması gereken acil ikaz butonu ve sirenleri yok, mutfakta acil gaz algılama sistemi ve davlumbaz içi yangın söndürme sistemi de bulunmamaktadır. Her iki yurt ile ilgili Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne raporumuzu yazılı olarak, önemli eksiklikler giderilene kadar her iki yurdun da faaliyetlerinin ara verilmesi gerektiğini bildirmiş bulunmaktayız."



16 YURTTAN 3'Ü UYGUN



Raporda öğrenci yurtlarının çoğunda acil aydınlatma sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiği, duman algılama detektörlerinin artırılması gerektiği ve elektrik pano kontrol ünitelerinin ahşap gibi kolay alevlenici malzemeyle kaplanmaması gerektiğinin de yurt sorumlularına bildirildiği kaydedildi. Raporda, "İncelenen 16 yurdun 3'ünün yeni binalar olup standartlara uygun olduğu ve hiçbir eksikliğe rastlanmadığı memnuniyetle görülmüştür. Belediyemize ait her iki kız öğrenci yurdumuz da aynı şekilde komisyonumuz ve teknik ekibimiz tarafından incelenmiştir. Her iki yurt ile ilgili tespitlerimiz bildirilmiştir" ifadesi kullanıldı.



- Antalya