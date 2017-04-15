Antalya'da Yunuslar Tekneyle Yarışırken Görüntülendi

Antalya'da yunuslar tekneyle yarışırken görüntülendi(Tür: Yurt)

Antalya'da yunuslar tekneyle yarışırken görüntülendi

(Tür: Yurt)

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Yunuslar, Antalya