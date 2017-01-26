Antalya'da Yoğun Bakım Yatak Sayısı Arttı

Antalya'da kamuya bağlı hastanelerde yoğun bakım yatak sayısı 303'e ulaştı.



Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı sağlık tesislerinde yoğun bakım yatak sayısının arttırıldığını söyledi. Yılmaz, "Yoğun Bakım üniteleri özellikli sağlık hizmetlerinin başında gelmektedir. Yoğun bakım üniteleri en ağır hastaların takip ve tedavisinin yapıldığı, hastaneler içinde en fazla kaynağın kullanıldığı, donanımı ve uygulamaları ile çok özel birimlerdir. Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın da yansımalarıyla son yıllarda yayınlanan genelgelerle yoğun bakım hizmetlerinde bir standardizasyon sağlanması, yoğun bakımların sınıflandırılması ve tescili mümkün olmuştur. Sağlık hizmetlerinin en önemli ayağını oluşturan özellikli sağlık hizmetlerinin başında gelen Yoğun Bakım Ünitelerimizde iyileştirme çalışmaları yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz" dedi.



Yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısı ve seviyesinin artması için büyük çaba harcadıklarını belirten Yılmaz, "2015 yılında ilçe ve merkez sağlık tesislerimizde 196 olan erişkin ve yeni doğan yoğun bakım yatak sayımızın 2016 yılında 303'e çıkardık. Gelecek 2 ay içinde hizmete girmesi planlanan yeni sağlık tesislerinde 100 erişkin, 27 çocuk ve 33 yeni doğan olmak üzere toplam 160 yoğun bakım yatağı daha Antalya'ya kazandırılacak. Hizmete giren yoğun bakım yatakları ve yükselen seviye hastalarımızın sevklerinin azalmasına ve nitelikli sağlık hizmeti almalarına katkı sağladı." - ANTALYA