- Antalya'da yerleşik yabancılar sandık başına gitti



ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik olarak yaşayan ve oy kullanma hakları bulunan yaklaşık bin yabancı uyruklu seçmen oy kullandı.

İlçede yaşayan yaklaşık 40 bin yerleşik yabancıdan oy kullanma hakkına sahip yaklaşık bin yerleşik yabancı oylarını kullandı. Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan 50. Yıl Keşoğlu İlköğretim Okulu'na gelen oy kullanabilen yaklaşık 270 yerleşik yabancı sandığa gelerek seçimlerini yaptı.

"Cumhuriyete hayırlı olsun"

Diğer bir oy kullanan Rus uyruklu Güzel Baycan da, kendisinin Türk vatandaşlığının da ve oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek ülkeye ve cumhuriyete hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top ise demokratik bir ortamda oylamanın gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi: "Mahallemizde 19 bin 300 seçmen oy kullanıyor. Katılım çok yüksek. Başta Rus olmak üzere TC kimliği olan yabancı vatandaşlar da burada oy kullanıyor. Biri evet biri ise hayır demiş. Çok demokratik. Ülkemize hayırlı olsun. 200'ün üstünde oy kullanan var."