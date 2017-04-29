Antalya'da Yaz Provası

HAVA sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da, yaşayanlar ve tatilciler sahillerde sıcak havanın tadını çıkardı.



Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 16 derece kaydedildiği deniz, kum ve güneş üçlemesinin merkezi Antalya'da sahiller doldu. Sıcaklığın mevsim normallerine dönmesiyle kent sakinleri ile tatilciler ve turistler kent merkezinde altın renkli ince kumuyla ünlü Lara plajları ile Bey Dağları manzarasıyla dikkati çeken dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde, güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Sahile gelenlerden kimileri yüzerken kimisi güneşlendi kimi de oyun oynadı, koştu, yürüyüş yaptı. Güneşli havayı fırsat bilen anneler de çocuklarıyla Akdeniz'in serin sularında yüzdü. Minikler ise sahil kenarında kovalarıyla kum taşıdı, kaleler yaptı, dalgaların arasında eğlendi. Güneşlenip, kitaplarını okuyan Antalyalılar bir anlamda yaz aylarının provasını yaptı. - Antalya