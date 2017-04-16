Antalya'da yabancı gelinler oy kullandı



*- ANTALYA'nın Kemer, Alanya ve Manavgat ilçelerinde oturan ve oy kullanma hakkı elde eden yabancı gelinler de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy kullandı.



Kemer'de saat 08.00'de okullarda kurulan seçim sandıklarında seçmenlerin oy verme işlemleri başlarken, bölgede yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını hak eden yabacı gelinler de oy vermek için sandığa gitti. Sandık görevlilerinden üzerinde 'evet' ve 'hayır' yazan oy pusulalarını ve zarflarını alan yabancı gelinler kabinlerde tercihlerini yaparak, pusulaların içinde bulunduğu oy zarflarını şeffaf oy sandıklarını attı.



Merkez İlkokulu'ndaki 1059 nolu sandığa eşi Ziya Çakallıoğlu ve çocukları ile birlikte gelen Rus asıllı Julia Çakallıoğlu, "15 yıldır Kemer'de yaşıyorum ve bu dördüncü kullandığım oy oldu. Her şey Türkiye için iyi olsun" dedi.



Ziya Çakallıoğlu, "Oy kullanmak için eşim ve çocuklarımla birlikte geldik. Vatanımıza, milletimize en güzel şekilde bereketli olsun" diye konuştu.



1056 nolu sandıkta oy kullanan Rus asıllı Guranda Günel de Türkiye'de ilk defa oy kullandığını belirtirken, hislerini "çok güzel" diye tanımladı.



ALANYA'DA YABANCILAR OY KULLANDI



Yaklaşık 40 bin yerleşik yabancıya ev sahipliği yapan Alanya İlçesi'nde de çifte vatandaşlığı bulunduğundan dolayı oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 1000 yabancı oy kullandı. Yabancıların yoğunlukla bulunduğu ve yaklaşık 10 bin yerleşik yabancının yaşadığı Mahmutlar Mahallesi'nde oy kullanma hakkına sahip olan 270'i 50'nci Yıl Keşoğlu İlkokulu'nda oy kullandı.



'ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN'



Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli bir günden geçtiğini söyledi. Başkan Gündüz, "Bugün 16 Nisan, çok önemli bir gün. Türk vatandaşı Ruslar da bugün oy kullanıyor. Biz de oy kullandık. En önemlisi Türkiye'nin ve büyük ülkelerin iç problemi olmaması lazım. İç problemler olduğunda zayıflıyoruz ve düşmanlar saldırıyor. Bugün oy kullandık, güçlü Türkiye için bir sistem olsun diye. Üçüncü ülkeler bize karışmasın, Rusya ve Türkiye ilişkilerine karışmasın" dedi.



'VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPIYORUM'



Oyunu kullanan Rus asıllı Güzel Baycan, "Ben de Türk vatandaşıyım ve vatandaşlık görevimi yapıyorum. Ülkemize ve cumhuriyetimize hayırlı olsun diliyorum" diye konuştu.



'ÇOK DEMOKRATİK'



Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top ise yerleşik yabancılarla yerli halkın aynı sandıkta oy kullanmalarından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Mahallede 19 bin 300 seçmen oy kullanıyor, katılım yüksek. Başta Rus olmak üzere TC kimliği olan yabancı vatandaşlar da oy kullanıyor. Çok demokratik. Ülkemize hayırlı olsun. 200'ün üstünde oy kullanan var" dedi.



YABANCI GELİNLERDE OY KULLANDI



Manavgat İlçesi'nde oturan Moldova asıllı Lilia Demirbaş da oy kullandı. 17 senedir Türkiye'de olduğunu ve geçen sene yapılan Moldova seçimleri için Belek'te sandık görevlisi olduğunu belirten Demirbaş, "Bu sene burada oy kullandım. Çok mutluyum. Vatandaşlık görevimi yaptım" diye konuştu.