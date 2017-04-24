Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Jandarmanın Manavgat, Muratpaşa ve Aksu ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 3 kişi tutuklandı.



Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmalarının ardından M.Ç. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.



M.Ç'nin yaşadığı Side Mahallesi'nde eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 5 gram esrar ve 70 gram eroin ile bir adet hassas terazi ele geçirdi.





Evde bulunan M.Ç. gözaltına alınırken, M.Ç'nin ifadesinin ardından Aksu ve Muratpaşa ilçelerindeki iki ayrı adrese daha operasyon düzenledi.



Operasyonda 200 gram skank ele geçirildi. Evlerde bulunan iki zanlı T.S. ile C.B. de gözaltına alındı.



İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemede "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.