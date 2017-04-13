Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.



İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avsallar Mahallesi'nde iki evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.



U.K'nin evinde yapılan aramada saksıya ekili bin 285 kök Hint keneviri, diğer adreste de 16 kök koka bitkisi ile 15 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.



Olayla ilgili T.E, B.S. ve U.K. gözaltına alındı.