Antalya'da Üstyapı Çalışması

Büyükşehir Belediyesi, bozuk olması nedeniyle vatandaşların yoğun şikayetine neden olan Korkuteli'nin Çomaklı Mahallesi yolunu sıcak asfaltla buluşturdu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Asfaltsız yol kalamayacak" sloganıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Açıklamada, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin, Korkuteli ilçesine bağlı Çomaklı Mahallesi yolunu sıcak asfaltla kapladığı belirtildi.



Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir, Korkuteli Koordinatörü Mahmut Bilgiç ve Çomaklı Mahalle Muhtarı Veli Deniz ile sıcak asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.



Muhtar Deniz, mahalle sakinlerinin çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.



Akdemir, asfalt sezonuna hızlı bir giriş yaptıklarını belirterek, Antalya'da asfaltsız yol bırakmamak için gece gündüz çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.