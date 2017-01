Antalya'da Ulaşımda Düzenleme

Antalya Büyükşehir Belediyesince otobüsle toplu ulaşımda iki yeni hat oluşturulduğu bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, toplu ulaşım sisteminin, halkın ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışıldığı ifade edildi.



Vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek için otobüsle toplu ulaşımda iki yeni hat oluşturulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Birinci hattımız Döşemealtı ekspres hattı. Döşemealtı'nda yaşayan ve çalışan vatandaşlarımızın sabah ve akşam pik saatlerde ekspres seferlerle hızlı ve güvenli olarak tramvay ilk durağımız olan Fatih Tramvay durağına ulaştıracağız. 3. Organize Sanayi durağından başlayacak seferlerimizle 1. ve 2. Organize Sanayi durağı, Uluslararası Antalya Üniversitesi durağı, TOKİ, Döşemealtı ve Yeniköy duraklarından yolcu alıp Fatih Tramvay durağına getirecektir. Aynı şekilde, Fatih durağından 3. Organize Sanayi durağına ekspres yolcu taşınacaktır. Seferlerimiz 06.00-10.00 ile 16.00-20.00 saatleri arası her 15 dakikaya bir olarak gerçekleşecek."



Açıklamada, Serik Caddesi üzerindeki Kurşunlu durağından hareket ederek, Isparta yolu üzerindeki iki ana durak ile Kurşunlu Mezarlığı'na ulaşan hattın ise bugün itibarıyla hizmete sunulduğu bildirildi.



Otobüslerde "kullan at" biletleri satılacak



Öte yandan tolu ulaşımda kartı veya bakiyesi olmayan yolcular için 16 Ocak'tan itibaren araç içinde otobüs şoförlerinden temin edilebilecek 6 lira karşılığında "kullan at" biletlerinin satışına başlanacağı bildirildi.