Antalya'da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"

'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 5' kapsamında Antalya'da bin 853 polis, 1 helikopter, 1 deniz aracı, 6 dedektör polis köpeği ile gerçekleştirilen uygulamalarda 12 bin 97 kişi sorgulandı, aranması bulunan 18 kişi ise yakaladı.



Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 28 Nisan'da yurt genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 5" gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya, Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Uyuşturucuyla Mücadele, Deniz ve Havacılık Şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerimizden de personel takviyesi ile toplam bin 853 personel, 1 helikopter, 1 deniz aracı, 6 dedektör polis köpeği katılmıştır" denildi.



12 bin 97 kişi sorgulandı



Antalya giriş/çıkışları ile şehir merkezinde önceden tespit edilen 70 noktada ve 463 iş yerinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulamasının yapıldığı belirtilen açıklamada, 12 bin 97 kişinin sorgulandığı, arandığı tespit edilen 18 kişinin yakalandığı bildirildi. Açıklama şöyle devam etti:



"Uygulama esnasında 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 8 adet mermi, 2 fişek esrar, 1 fişek eroin, 1 gram kokain, 5 adet captagon ele geçirilerek 12 kişi gözaltına alındı. 2 bin 78 adet araç kontrol edildi, 140 araca cezai işlem uygulandı. 27 adet araç ise trafikten men edildi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri de, 1 bot ve 5 personel ile 7 teknede arama yaptı, 210 kişiyi sorguladı." - ANTALYA