Antalya'da Traktör Uçurumdan Yuvarlandı: 3 Yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde kereste yüklü traktör, 30 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. Kazada, 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kemer'in Gedelme Yaylası'ndan ilçe merkezine giden Abdurrahman Karakoyunlu'nun (66) kullandığı 07 EP 082 plakalı kereste yüklü traktör, freni boşalınca 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada traktör sürücüsü Karakoyunlu ile traktörde bulunan Adil Köse (57) ve Mustafa Yiğit (51) yaralandı.



Kazayı yakında yol çalışmasında görevli işçiler fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ve işçilerin yardımıyla yukarı çıkarıldı.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edilen Yiğit ve Köse'nin vücudunun bazı yerlerinde kırıklar olduğu, Karakoyunlu'nun ise başından yaralandığı kaydedildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. - ANTALYA