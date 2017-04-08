Antalya'da traktör kazası: 1 ölü, 4 yaralı



ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen traktörde bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sırtköy Mahallesi, Akarca virajında meydana geldi. 78 yaşındaki Mustafa Korkmaz eşi, kızı ve akrabalarıyla Yaylaalan Mahallesindeki düğüne gitmek üzere traktörle yola çıktı. 07 JF 390 plakalı traktör, Akarca virajında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalara çarparak devrildi. Yoldan geçen turist kafilesi yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri traktörün altında kalan Mustafa Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği belirledi.Yolculardan, Ümmü Gülsüm Korkmaz, kızı Gülsüm Korkmaz, Makbule Çetin ve Sema Çetin ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Korkmaz'ın yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Korkmaz'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.