Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

ANTALYA (AA) – Kumluca'nın Karacaören Mahallesi Kızılcaağaç mevkisinde odun yüklü kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Halil Eroğlu'nun (29) kullandığı 07 BVD 20 plakalı odun yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.



Kazada, sürücü Eroğlu ile araçta bulunan Ferdi Akkuş (32) ve Erkan Yıldız (31) yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi ve jandarma ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar Kumluca ve Finike devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.



Yaralılardan Eroğlu ve Akkuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.