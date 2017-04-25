Antalya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Serik'in Azaplar Mahallesi'nde Mustafa Uygun (43) idaresindeki 07 BHF 54 plakalı kamyonet ile Erdoğan Ekizoğlu (40) idaresindeki 34 EPG 95 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Serik Devlet Hastanesine kaldırdı.



Öte yandan kaza sırasında kamyonette bulunan patlıcanlar ise yola döküldü. - ANTALYA