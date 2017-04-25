Antalya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mustafa Uygun (43) idaresindeki 07 BHF 54 plakalı kamyonet, Azaplar Mahallesi'nde Erdoğan Ekizoğlu (40) idaresindeki 34 EPG 95 plakalı araçla çarpıştı.



Kazada yaralanan araç sürücüleri Mustafa Uygun ve Erdoğan Ekizoğlu, Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.