Antalya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Ercan Kutluca (54) yönetimindeki 43 DCM 74 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat karayolu Manayıt mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada yaralanan sürücü Kutluca ve otomobildeki eşi Ayşe Kutluca (49) Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan, sürücü Kutluca'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.