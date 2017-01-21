Antalya'da Trafik Kazası: 2'si Ağır 3 Yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde odun yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Halil Eroğlu'nun (29) kullandığı 07 BVD 20 plakalı odun yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Karacaören Mahallesi Kızılcaağaç mevkinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.



Kazada sürücü Eroğlu ile birlikte, araçta bulunan Ferdi Akkuş (32) ve Erkan Yıldız (31) yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekibi ve jandarma, yaralıları uçurumdan çıkartmak için uzun uğraş verdi.



Yaralılardan Halil Eroğlu ve Erkan Yıldız Kumluca Devlet Hastanesinde, Ferdi Akkuş ise Finike Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Eroğlu ve Akkuş'un durumlarının ağır olduğu öğrenildi. - ANTALYA