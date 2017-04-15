Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Ferit Yiğit'in idaresindeki 33 NY 228 plakalı otomobil, tali yoldan D400 karayoluna çıkan Hasan Ceylan yönetimindeki 07 UP 316 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada yaralanan Ceylan, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan, çarpışmanın etkisiyle Ceylan'a ait araçta bulunan LPG tankının araçtan dışarıya fırlaması kısa süreli paniğe neden oldu.