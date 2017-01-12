Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.



Kaza, akşam saat 19.30'da Arapsuyu Mahallesi Kuşkavağı Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyreden Ali S. yönetimindeki 07 MFK 23 plakalı otomobil, cadde üzerine park eden başka bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, cadde ortasında takla attı. Kaza sonrası çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan otomobilin sürücüsü, sağlık ekiplerine teslim edildi.



İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü daha sona özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen sürücünün tedavisinin hastanede devam ettiği belirtildi. Polis ekiplerinin gerekli incelemesinden sonra maddi hasar oluşan otomobil çekici ile kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA