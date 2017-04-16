- Antalya'da trafik kavgası karakolda bitti



ANTALYA - Antalya'da trafikte meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından çıkan kavga karakolda bitti.

Edinilen bilgiye göre olay saat 13: 00 sırasında Kepez Karşıyaka Mahallesi, Perihan-Esat Aral İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre 07 HAM 40 plakalı aracın sahipleri kamyoneti yol ortasına bırakarak referandum oyu kullanmak için okula girdi. Bu sırada 07MNH 46 plakalı aracıyla geri manevra yapan Ü.K., fark etmeden kamyonete arkadan çarptı. Bu çarpmanın ardından Ü.K. ve kamyonette bulunan E.Y. ve S.Y. arasında iddiaya göre tartışma başladı. İki tarafın yakınlarında olaya müdahil olunca tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Seslerin yükselmesi üzerine okulda seçim görevlisi olan polisler kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavganın daha da büyümesi üzerine olay yerine çok satıda takviye polis sevk edildi. İki tarafında birbirine hakaret ettiği kavgada polis biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Polis kavgaya karışan iki tarafın da,ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

(İA-