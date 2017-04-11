Antalya'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 1 Milyona Yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2017 Yılı Şubat Ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre, Antalya'da trafiğe kayıtlı toplam 980 bin 28 adet taşıt bulunuyor.



TÜİK '2016 Yılı Şubat Ayı Motorlu Kara Taşıtları' istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, ülke genelinde şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 268 bin 879 adet taşıtın yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,4'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Antalya motosiklet sayısında 2'nci sırada



Antalya, şubat ayı sonu itibarıyla 980 bin 28 adet trafiğe kayıtlı araç sayısı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4'üncü sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 262 bin 975 motosiklet sayısı ile İstanbul'dan sonra 2'nci sırada yer aldı. Antalya'da şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 980 bin 28 adet taşıtın yüzde 46,2'sini otomobil, yüzde 26,8'ini motosiklet, yüzde 17,4'ünü kamyonet, yüzde 4,6'sını traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,3'ünü minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Isparta 28'inci sırada



Isparta'da şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 165 bin 799 adet taşıtın yüzde 46'sını otomobil, yüzde 21,8'ini motosiklet, yüzde 14,0'ını kamyonet, yüzde 12,9'unu traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta, şubat ayı sonu itibarıyla 165 bin 799 trafiğe kayıtlı araç sayısı ile 28'inci sırada yer aldı.



Burdur 37'nci sırada



Burdur'da şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 128 bin 418 adet taşıtın yüzde 41,0'ını otomobil, yüzde 24,9'unu motosiklet, yüzde 16,5'ini traktör, yüzde 11,2'sini kamyonet, yüzde 4,4'ünü kamyon, yüzde 1,0'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur, şubat ayı sonu itibarıyla 128 bin 418 trafiğe kayıtlı araç sayısı ile 37'nci sırada yer aldı. - ANTALYA