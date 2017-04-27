Antalya'da Toptancı Hallerinde Düzenleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, esnafın isteği doğrultusunda Yukarıkocayatak'taki yeni hal projesini rafa kaldırdıklarını belirtti.



Türel, Antalya toptancı halde düzenlenen tarım sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, Antalya'da tarımın turizm kadar önemli bir sektör olduğunu belirterek, tarımın birçok alandaki sorunlarına yüksek ilgi gösterdiklerini söyledi.



Antalya'da toptancı hallerin işletmecisi olarak, hal işletmeciliğinin sıkıntılarına, sorunlarına esnafla çözüm aradıklarını ifade eden Türel, eskiyen halleri yenileme ve modernize etmek için büyük bir gayret içerisinde olduklarını kaydetti.



Türel, şunları söyledi:



"Bu kapsamda Alanya'da 4 toptancı halimizi birleştirerek yeni bir hal kompleksi yapılması hususunda adımlarımızı attık. İnşaatımız hızla devam ediyor. Sadece Alanya Toptancı Haline Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız kendi öz kaynağımızdan ayırdığımız miktar 100 milyon lira. Yıllık 35 milyon lira yatırım bütçesi olan Alanya Belediyesinin, bir yıllık toplam yatırım bütçesinin 3 mislini sadece Alanya toptancı hal kompleksi için ayırdık, harcıyoruz."



Finike toptancı hali inşaatının yüzde 70'ler seviyesine ulaştığını belirten Türel, şöyle devam etti:



"Eylül ayı gibi orada da komisyonculara üreticilerimize hallerini teslim edeceğiz. Yaklaşık 40 milyon liralık büyük bir hal kompleksi. Bunun dışında mevcut hallerimizin modernizasyonu büyük bir hızla devam ediyor. Gazipaşa halimizin alt yapısına ve üst yapısına çok ciddi bir bütçe ayırdık. Korkuteli halini hızlı şekilde hizmete aldık. Korkuteli Hali de yine aynı şekilde şu anda çağdaş, modern, yenilenmiş görüntüsü ile gerçekten Antalya'ya yakışan bir hal haline geldi. Orada mantar üreticiliği önem arz ediyor. O sektöre de hizmet veren soğuk hava depoları ile mükemmel bir hal oldu. Kumluca'da Mavikent ve Beykonak hallerimizi birleştirdik."



Antalya'yı Antalyalılarla yönetmeye çalıştıklarını kaydeden Türel, "Ben ne dersem doğrudur anlayışı bizim yönetim anlayışımız içerisinde yer almıyor." dedi.



Her konuyu istişare ile çözmeye gayret eden bir anlayış içinde olduklarını vurgulayan Türel, Antalya Toptancı Halinin de daha modern ve çağdaş bir hale getirilmesi noktasında düşünceleri olduğunu ifade etti.



Bunu hal esnafı ile paylaştıklarını ve projeyi de çizdirdiklerini belirten Türel, şöyle konuştu:



"Hatta yerini de bulduk ve bütün bürokratik işlemlerini de tamamladık. Dedik ki; 'Arkadaş biz ev ödevimize çalıştık. Şimdi sıra sizde. Biz kararı size bırakıyoruz. Yukarıkocayatak'ta oluşturulacak yeni hal alanına taşınmak istiyorsanız bunun kararını siz vereceksiniz. Hayır taşınmak istemiyorsanız o zaman mevcut hali, birleştirebilir iseniz tamamını size satalım. Yani bir özel hale dönüştürüp, bir dernek şirketleşme marifetiyle buranın tamamının yönetimini size bırakalım' dedik."



Toptancı Hal esnafıyla yaptıkları toplantıda yüzde 95'inin Serik Yukarıkocayatak'a taşınmak istemediğini gördüklerini anlatan Türel, değişime adaptasyonun zaman zaman zor olduğunun altını çizdi.



Esnafın alışık oldukları düzenden uzaklaşmak istemediklerine işaret eden Türel, "Aslında projemiz de hazırdı. Karar verilseydi inşaatına bile başlamıştık. Ama madem ki taşınmak istemiyor esnaf, biz de 'başımızın üstüne' dedik. Esnafımızla birlikte yönetiyoruz, onların kararıyla hareket edeceğiz. Kocayatak'a taşınma fikrini bir tarafa kaldıracağız."diye konuştu.



İsteyen komisyonculara dükkanlarının mülkünü satacaklarını vurgulayan Türel, şöyle devam etti:



"Bir bedel söz konusu olacak. Halde bir komisyoncu dükkanın kaç paraya devrolduğu hepinizin olduğu gibi benim de malumum. Yani 600-700 bin liraya mülkiyet olmadan devirler söz konusu. Bu gerçekleşen rakamlar aşağı yukarı bugün için bunun piyasası bu demektir. 600-700 bin liraya hava parası ile devredilen bir komisyoncu dükkanı var ise makul bir oranda tutalım 1 milyon lira civarında mülkiyet satışlarını muhammen bedel itibarıyla tutalım. Bunu uygun ödeme koşulları ile satışa çıkaralım diye düşündük."



Gümrük ve Ticaret Bakanlığından satışla ilgili hukuki bir engel olmadığı yönünde görüş aldıklarını ve dükkanların yüzde 50'sinin satılabileceğini yönünde olumlu bir dönüş geldiğini söyleyen Türel, bununla ilgili çalışmaların kısa sürede biteceğini bildirdi.