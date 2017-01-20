Antalya'da Toplu Ulaşımda Yapılacak Dönüşüm

Antalya'da alınan karar gereği toplu ulaşımda dönüşümün 31 Ocak'ta tamamlanacağı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, halkın sorunlarına çağdaş çözümler üretmek ve en iyi hizmeti sunmak amacıyla, toplu ulaşım esnaf temsilcileriyle beraber çalışmalar yürütülerek dönüşüm kararı alındı.



Sisteme katılacak esnafın 31 Ocak 2017'ye kadar araçların dönüşümü için tüm işlemleri tamamlamış olmasının gerektiğine işaret edilen açıklamada, bu tarihten sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği kaydedildi.



Şubatta dönüşüm bitmiş olacak



Şubat ayıyla birlikte dönüşümlerini tamamlamış ve tahditli "AU" serisinden plakalarını takmış araçların, vatandaşlara toplu taşıma hizmeti vermeye başlamış olacağı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:



"Bu süreçte gerekli dönüşüm işlemlerini tamamlamayan esnaflarımız ise 31 Ocak 2017 tarihine kadar, tahditli 'AU' dönüşüm bedelini yatırmaları, sıfır araç alacaklar fabrikadan aracın teslim edileceği tarihi de içeren satış sözleşmesini, 2. el araç alacaklar satın aldığı kişi ile yine teslim alacağı tarihi belirtir satış sözleşmesini Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığımıza sunmaları halinde, 01 Şubat 2017 tarihi sonrası dönüşüm işlemlerini tamamlayabilir.



01 Şubat 2017 sonrası dönüşüm işlemini tamamlayacak esnaflarımızın mevcut araçları, yeni araçları sisteme dahil olana kadar çalışmayacak ve havuzdan pay alamayacaktır."