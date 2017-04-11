Antalya'da Toplu Ulaşım Araçlarında Yakıt İskontosu Tartışması

Pamfilya otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İnce son günlerde yakıt üzerinden şahsının hedef alındığını belirterek şahsının ve temsil ettiğim kurumun lekelemeye çalışıldığını iddia etti.



Esnafa mazotta 40 gün vade yüzde 8,5 iskonto yapıldığı şeklinde iddialar dolaştığını söyleyen Mehmet İnce, böyle bir iskontoyu veren varsa hemen anlaşabileceklerini, ama bunu iddia edenlerin telefon numarası verip, geri çekildiklerini, verdikleri telefon numaralarını açan bir muhatap da bulunmadığını söyledi. Yüzde 8.5 iskonto var diyenlere seslenen İnce,"Haydi birlikte gidelim ve o iddia ettiğiniz yüzde 8,5 iskonto üzerinden anlaşma yapalım. Ama böyle bir şey mümkün değil. Olsa biz yapardık. Birileri kendi kafalarına göre kurguladıkları yalan dünyada, var olmayan gerçekleri satmaya kalkıyorlar." dedi.



İskontolu yakıt için üç şirketle çalıştıklarını söyleyen Mehmet İnce, şahıs ve şirket olarak teminat, DBS, Kredi kartı ve senet vermediklerini, ödemelerin bu şirketlere 15 günde bir yapıldığını hatırlattı. İnce, araçların yıkanması, depolanması ve güvenliğinin de bu şirketlere ait olduğun iskonto bedellerinin 7,5 ve 8,0 olduğunu kaydetti.



Şirket olarak her şeyin belgeli ve şahitli olmasına özellikle dikkat ettiklerini hatırlatan Mehmet İnce belgesi olanların ortaya koymasını istedi.Mehmet İnce, şirkette kurumsal olarak her şeyin yasalara uygun bir şekilde yapıldığını ve faturasız işlem olmadığını, ödemelerin banka kanalıyla gerçekleştiğini, şoförlerin tamamının da sigortalı olarak çalıştırıldığını sözlerine ekledi. - ANTALYA