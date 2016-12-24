Antalya'da Tkp/ml-Konferans Üyesi Tutuklandı

Antalya'da terör örgütü TKP/ML-Konferans üyesi olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü TKP/ML-Konferans'ın yapılanması olan Yeni Demokrat Gençlik (YDG) isimli oluşumun sosyal paylaşım siteleri üzerinden Varsak Mahallesi'nde "Partizan ölür ihanet etmez" yazılı pankart asıldığı bilgisine ulaşıldı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, söz konusu pankartın TKP/ML-Konferans terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten B.U. tarafından asıldığı tespit edildi. Polis ekiplerince 10 Aralık'ta evinde gözaltına alınan zanlı, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.