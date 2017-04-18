Antalya'da Terör Örgütü Operasyonu

Antalya'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülerek gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin kentte bombalı eylem yapacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.



Ekiplerce eş zamanlı düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı.



Zanlıların evlerindeki aramada, bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.