Antalya'da Terör Örgütü Operasyonu: 6 Gözaltı

Antalya'da MLKP terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bir süredir yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından, MLKP terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda, örgüt adına Antalya'da faaliyet yürüttükleri, yasa dışı gösterilere katıldıkları, örgütün propagandasını yaptıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında zanlıların il merkezindeki ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital veri ele geçirildi.



Muratpaşa Belediyesinde temizlik işlerinde çalışan ve belediye binasında yakalanan şüphelilerden C.Ö'nün iş yerinde yakalandığı sırada yasa dışı slogan atarak görevlilere mukavemette bulunduğu öğrenildi. Sağlık raporlarının ardından şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.