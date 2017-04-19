Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 5 gözaltı



ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri Alanya ve Kumluca ilçelerinde DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir evde DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Eldeniz M., yakalanarak göz altına alındı. Polisin aynı suç kapsamında yaptığı bir başka operasyonda ise DAEŞ mensupları olduğu belirtilen karı-koca da evlerinde gözaltına alındı. Kumluca ilçesinde de Suriye uyruklu iki kişi gözaltına alındı. Alanya ve kumluca ilçelerinde gözaltına alınan 1'i kadın 5 şüpheli sorgulanmak üzere Antalya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.