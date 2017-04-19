Antalya'da Terör Örgütü Deaş'a Operasyon: 5 Gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya ve Kumluca ilçelerinde DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir evde DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Eldeniz M. yakalanarak gözaltına alındı.



Polisin aynı suç kapsamında yaptığı bir başka operasyonda ise DAEŞ mensupları olduğu belirtilen karı-koca da evlerinde gözaltına alındı. Kumluca ilçesinde de Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.



Alanya ve Kumluca ilçelerinde gözaltına alınan 1'i kadın 5 şüpheli sorgulanmak üzere Antalya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - ANTALYA