Antalya'da Tarım ve Seracılık Fuarı'nda 15 Temmuz Direnişi Canlandırıldı
Antalya’nın Kumluca ilçesinde bu yıl 18’cisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali Yörük Göçünde 15 Temmuz darbe girişimi canlandırıldı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 18'cisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali Yörük Göçünde 15 Temmuz darbe girişimi canlandırıldı. Yörük Göçü kortejine katılan bir grup lise öğrencisi tanka benzetilen traktörün önüne yatıp geçmesine izin vermedi.
18. Tarım ve Seracılık Festivali etkinliklerinin resmi açılışı, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına Kaymakam Polat Kara ve Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'nın çelenk sunmasıyla başladı. Daha sonra Kumluca Belediyesi'nin organizesinde, ilçedeki 40 mahalle muhtarlığı ve bazı sivil toplum örgütlerinin desteklediği Yörük Göçü canlandırıldı. Yörüklerin yaylaya göçlerini sergilemek isteyen vatandaşlar, Yörük kıyafetleri giyerek, at, eşek, deve, keçi, koyun, köpek gibi hayvanlarıyla birlikte, geçmişte kullanılan tarım aletleri eşliğinde Gödene Caddesi, Halil Çıvgın Caddesi ve Adnan Menderes bulvarından geçerek Karatepe stadyumuna ulaştılar.
Temsili tank
Yörük göçünde Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ramazan Nacakçı, 15 Temmuz darbe girişimi canlandırması için bir traktörü tanka benzetti. Kumluca Gül Çetin Kaur Lisesi öğretmen ve öğrencileri Yörük göçü kortejinde yer alan temsili tankın önüne yattılar. Tekbirler eşliğinde temsili tankın içinde yer alan askeri dışarı çıkardılar. Tankın üstünde şiir okuyup dua eden gençler ellerindeki Türk bayraklarıyla slogan attılar. 15 Temmuz canlandıran grup korteje katılanlar tarafından büyük alkış aldı.
Etkinlikte konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Yörüklük kültürünün gelecek nesillere aktarılması, gençlere anlatılması gerektiğini söyledi. Yörüklük ve Türkmenliğin Türklüğün özü olduğunu ifade eden Karaloğlu, etkinlik için emek veren herkese teşekkür ettiğini bildirdi.
Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya da, 18 yıl önce halkın gerçek yaşam kültürüyle hasbihal olması ve geçmişi unutmaması amacıyla başlattıkları festivalin bu yıl doruğa ulaştığını söyledi.
Bu yıl festivalin geçen yıllarda daha güzel, halkın ilgisinin daha büyük olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Birlik ve beraberliğimiz, geçmişimize, öz kültürümüze sahip çıkma adına festivalimiz çok güzel örnek oluyor. 7'den 70'e herkes bu festivalde kendine yer buluyor. Bu yıl festivale halkımızın kalımı en fazla oldu. Buda bize gösteriyor ki yaptığımız iş doğru, halkımız bu işe sahip çıkıyor" dedi.
Konuşmaların ardından Festival ve Kumluca Güreşlerine katılmak üzere Kumluca Belediyesi'nin resmi davetlisi olarak Kumluca'da bulunan Kazakistan Çimkent Spor Bakanı Kataev Nurzhan Zholumbekovich da konuşmasında Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyeti halklarının birbirlerine olan bağlılıklarını ve dostluk mesajını iletti. Konuşmanın ardından Spor Bakanı Nurzhan Zholumbekovich, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na plaket takdim etti.
Yörük göçü etkinliklerine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kelleli, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Kumluca Kaymakamı Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer,çevre ilçe belediye başkanları, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
18. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri, akşamları yapılacak konserler ve Pazar günü yapılacak güreşlerle sona erecek. - ANTALYA