Antalya'da Tarihi Eser Kaçakçılarına Suçüstü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kumluca ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri ilçeye bağlı Altınyaka Mahallesi'nde birinci derece SİT alanında kazı yapan Bayram ., İbrahim Y., Yakup E. Y.,Hasan B., Abdullah A. ve Sabri A. adlı şahısları kaçak kazı yaparlarken suçüstü yakaladı. Şahıslarla birlikte kazı yapılan alanda çok miktarda delici, kesici, kırıcı, alet ile yiyecek maddeleri ele geçirildi. Jandarmanın yaptığı araştırmalar sonucunda tarihi eserlerin olduğu alanda 6 metre eninde 10 metre derinliğinde 4 metre uzunluğunda tünel kazıldığı tespit edildi. Bu tünelin açılması esnasında duvarlarda inşaat demir kalıpları ve tahtaları kullanıldığı tespit edildi. Şahısların kullandığı 07 ARP 17 plakalı otomobile el konuldu. - ANTALYA