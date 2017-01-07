Antalya'da Son Khk ile 84 Kişi Görevden İhraç Edildi

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Antalya'da 84 kamu personeli görevden ihraç edildi. En fazla ihraç ise Akdeniz Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığında gerçekleşti.



Yayınlanan son Kanun Hükmünde Kararnameyle Antalya'da kamuda görevli 84 kişi, görevden ihraç edildi. KHK ile en fazla ihraç Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığında gerçekleşti. Buna göre Antalya'da Akdeniz Üniversitesinde aralarında profesörlerin de bulunduğu 48, Sağlık Bakanlığında 12, Adalet Bakanlığında 6, Maliye Bakanlığında 6, Türkiye İş Kurumunda 4, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında 2, Sosyal Güvenlik Kurumunda 2, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda 2, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında 1 ve PTT'den 1 kişi meslekten ihraç edildi. - ANTALYA