Antalya'da Şölen Havasında 1 Mayıs Kutlaması
Antalya'da şölen havasında 1 Mayıs kutlaması*- ANTALYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, şölen havasında geçti.
Antalya'da şölen havasında 1 Mayıs kutlaması
*- ANTALYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, şölen havasında geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda çok sayıda vatandaş halay çekerek kutlama yaptı.
Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Aydın Kanza Parkı önünde bir araya gelen sivil toplum örgütlerinin yanı sıra siyasi partiler, Güllük Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Şenlik havasında geçen yürüyüşte vatandaşlar slogan atarak 1 Mayıs'ı kutladı. Bazı vatandaşlar bebekleriyle, bazıları da köpekleriyle yürüyüşe katıldı.
Yürüyüşe katılanlar arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara da yer aldı. Kortej halindeki yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Coşku, alanda da devam etti. Vatandaşlar davul ve zurnalar eşliğinde halay çekti. Kutlamalar tertip komitesi üyelerinin temsilcilerinin yaptığı konuşmalarla sona erdi.
2 BİN POLİS GÖREV YAPTI
Antalya polisi, 1 Mayıs kutlamaları dolayısıyla geniş güvenlik önlemi aldı. Yürüyüşe ve alana girmek isteyen vatandaşlar iki kez arandı. Polis ekipleri iki farklı renkte yelek giyerek çalışmalarını sürdürdü. Mavi yelekli polisler bariyerlerin çevresinde güvenlik önlemi alırken, kırmızı yelekliler kontrol noktalarında arama yaptı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs dolayısıyla 2 bin polisin görev yaptığı kaydedildi. Polis, Güllük Caddesi, 100'üncü Yıl Bulvarı ile Konyaaltı Caddesi'nin bir bölümünü ve Cumhuriyet Meydanı'na çıkan ara yolları, etkinlikler süresince trafiğe kapalı tuttu.