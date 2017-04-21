Antalya'da Silahlı Yaralama

Antalya'da çıkan tartışmada, bir kişi pompalı tüfekle vuruldu.



Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesinde, Ali Kaya ile O.K arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın adından, O.K yanındaki pompalı tüfekle Kaya'yı kovalamaya başladı.



O. K, bir süre kovaladığı Kaya'ya 1452 sokaktaki Sadık Hoca apartmanının bahçesinde ateş ederek ayağından yaraladı.



Ambülansla özel bir hastaneye kaldırılan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Olay yerinden ticari taksiyle kaçtığı belirlenen O.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemede 7 boş kovan bulundu.