Antalya'da Sıcak Hava Bunalttı

Hava sıcaklığının 28 dereceye ulaştığı Antalya'da vatandaşlar serinlemek için sahile akın etti.



Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Antalya'da sıcaktan bunalan vatandaşlar sahilleri doldurdu. Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajın da deniz keyfi yaşanırken, aileler çocuklarıyla denizin keyfini doyasıya çıkardılar. Sahile gelen bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih etti, bazıları da eşleri ve çocukları ile yüzdü.



"Sezonu bugün açtık"



Sıcaktan bunalan ve denize geldiğini ifade eden 17 yaşındaki Elçin Yanar, "Su çok soğuk ama girince alışıyoruz. Su buz gibi olmasına rağmen alıştık. Antalya'da hava sıcak bugün. Havalar erken ısındı. Sezonu bugün açtık. Havalar Antalya'da erken ısındı. Biz yazın sürekli denize geleceğiz ve bu şekilde serinlemeyi düşünüyoruz" dedi.



"Ankara'da kar yağıyordu"



Ankara'dan Antalya'ya geldiğini söyleyen Deniz Yanar, Ankara'da kar yağdığını belirtti. Yanar, "Su baya soğuk ama hava sıcak olduğu için serinlemek amacıyla geldik. Sezonu yeni açtık. İnşallah sular daha çabuk ısınır. Umarım güzel bir sezon olur. Buraya yeni geldim, normalde Ankara'daydım. Ankara'da kar yağıyordu en son. Burada denize girdiğim zamanlarda arkadaşlarıma fotoğraflar yollayarak nispet yapıyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA