Antalya'da Sahte İçki Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 102 litre sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.



Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İncekum Jandarma ve KOM ekipleri, bir ihbar üzerine sahte içki imalatı yapıldığı belirtilen bir oteli takibe aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Türkler Mahallesi'ndeki bir otele saat 14.00 sıralarında baskın düzenledi. Operasyonda içki yapımında kullanılan kimyasal maddeler, çeşitli içki markalarına ait boş şişeler, etiket ve kapaklar, pet şişeler içerisinde doluma hazır 102 litre içki ele geçirilirdi.



Olayla ilgili Murat S.(39) ve Sadık U.(44) gözaltına alındı. Şüphelilerin karakoldaki işlemleri sürüyor. - ANTALYA