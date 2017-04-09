Antalya'da Sahte İçki Operasyonu

Antalya'da düzenlenen operasyonda sahte içki imalinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, insan sağlığını tehdit eden, kötü şartlarda içki imalatı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.



Ekipler tarafından iki eve düzenlenen operasyonda sahte içki imalinde kullanılan 2 kaynatma makinesi, 365 litre etil alkol, 67 litre sahte rakı, bir litre anason yağı, 250 gram üzüm aroması, 17 litre gliserin ve 12 boş şişe ele geçirildi.



Sahte içki, etil alkol ve üretim makinelerine el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.