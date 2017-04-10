Antalya'da Sahildeki Evlerin Fiyatı İç Kesimlerden 3 Kat Fazla

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, Mütekabiliyet Yasası'nın çıkmasıyla Antalya'da gayrimenkul piyasasında, yabancılara satışların arttığını açıkladı . Karataş, İç kesimlerde konut metrekare fiyatlarının bin 500 TL civarındayken, sahil şeridinde ise bu rakamlar 4 bin ile 4 bin 500 TL aralığına çıktığını kaydetti.



Deniz Karataş, İnşaat sektörünün ülke genelinde hızlı bir değişim ve gelişim gösterdiğini söyledi. Antalya'nın bir dünya şehri olduğunu belirten Karataş, "Antalya denizi, kumu ve güneşi ile ülkemiz turizmin dünyaya açılan penceresi. Ülkemiz Ortadoğu'ya komşu olması münasebetiyle çeşitli risklerle çevrili olsa da, bölgesinde güvenlik ve müreffeh bir gelecek umudunun lideridir. Antalya turistik olma özelliğinden dolayı, hem yurt dışından gelen potansiyel alıcılar, hem de Büyükşehirlerin yoğun stresinden kaçmak isteyenlerin ilgi odağı konumunda. Bu neden Antalya'yı konut yatırımı açısından öne çıkarıyor. Mütekabiliyet Yasası'nın (Karşılıklılık ilkesinin kaldırılması) çıkmasıyla şehrimizde gayrimenkul piyasasında, yabancılara satışlar arttı. Hem şehir hayatı, hem doğayı birlikte yaşamak isteyenler, sakin, kaliteli ve sosyal aktivitesi yüksek bir yaşamı hedefleyenler için Antalya şehri 1. Sırada talep görüyor" dedi.



Sahildeki evlerin metrekaresi 4 bin 500 TL



Antalya'nın Lara Bölgesine yabancıların ilgi gösterdiğini ifade eden Deniz Karataş, "Doğal Falez bandının varlığı, AVM ve sosyal alanların çokluğu, kaliteli yapılaşma, prestijli siteler, hava alanına yakınlık derecesi ve birçok farklı özelliklerinden dolayı gelir durumu yüksek olan kesimin ve yabancıların bu bölgeye olan ilgisini artırdı. Lüks projeler hızla çoğalıyor. İç kesimlerde konut metrekare fiyatları, 1 bin 500-2 bin TL'den, Sahil şeridi üzerinde kalan konutların ise 5 bin ile 6 bin TL'den başlıyor. Konyaaltı Bölgesi ise eşsiz sahili ile, yat ve yük limanı, ulaşım kolaylığı, sosyal aktivite alanlarının bulunması ve hastanesi ve üniversitesi ile yatırımcıyı cezbediyor. Bölgedeki canlı kent hayatı, genç ailelerin ve öğrencilerin ilgisini çekiyor. İç kesimlerde konut metrekare fiyatları 1000 ile bin 500 TL. Sahil şeridinde ise bu rakamlar 4 bin ile 4 bin 500 TL aralığına çıkıyor. Kepez ilçesi de konut projeleri açısından yeni yapılaşmada yoğunluk olan bölgelerden. Aksu ilçesi, Antalya - Alanya yolu üzerinde olması, havaalanına yakınlığı, civardaki tüm köylerin tarımla uğraşması ve pazarlarının olması, oteller bölgesi olan Kundu, Antik Perge kenti, Kurşunlu Şelalesi, tramvay hattı, EXPO Fuar Merkezi'nin de sınırlarının içinde yer almasıyla son dönemlerde hızla gelişti. Döşemealtı ilçesi villa bazında yapılaşmanın yoğun olduğu bölge, üst gelir grubuna hitap ediyor. Alanya'da da yabancıların oldukça yoğun rağbet ettiği yerleşim yerlerinin başında geliyor. Ancak Mütekabiliyet Yasası nedeniyle gayrimenkul alımları şimdiye kadar sınırlı seyretse de son on yıldır yaşanan durgunluk, yasal düzenlemeyle artık aşıldı" diye konuştu.



İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Karataş, inşaat sektörünün yüzlerce meslek dalına istihdam sağladığını belirterek, "inşaat sektörünün Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payı yaklaşık yüzde 30 düzeyinde. Ülkemizde 2.2 milyon kişiyi istihdam eden sektörümüz ekonominin lokomotifi. Geçtiğimiz yılda turizm ve tarım sektörlerinde yaşanan sıkıntılardan sonra elimizde kalan son kale İnşaat Sektörüdür." - ANTALYA