Antalya'da Sağlık Hizmetleri

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, kentte yoğun bakım yatak sayısını artırdıklarını bildirdi.



Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun bakım ünitelerinin özellikli sağlık hizmetlerinin başında geldiğini ifade etti.



Yoğun bakım ünitelerinin en ağır hastaların takip ve tedavisinin yapıldığı, hastaneler içinde en fazla kaynağın kullanıldığı, donanımı ve uygulamaları ile özel birimler olduğunu belirten Yılmaz, son yıllarda yoğun bakımların sınıflandırılmasının ve tescilinin mümkün olduğunu vurguladı.



Göreve geldiğinde, Antalya'daki bütün yoğun bakımların yatak sayısı ve seviyelerinin yükseltilmesi gerektiğini tespit ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Bu nedenle yoğun bakım hizmetlerinde gerekli iyileştirme, yetersiz yatak kapasitesinin ihtiyaca cevap verebilecek düzeye çıkarılması, nitelik, personel ve donanım imkanları ile hizmet verdikleri hastaneye göre yeniden yapılandırılması üzerine çalışmalar yaptık." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, 2015 yılında sağlık tesislerindeki birinci seviye 33 yatak olan erişkin yoğun bakım yatak sayısı 2016 yılında 54'e, ikinci seviye 56 olan yatak sayısı 97'e, üçüncü seviye 59 olan yatak sayısını 91'e çıkardıklarını belirtti.



Yeni doğan yoğun bakım yatak sayısına bakıldığında 2015 yılında birinci seviye 5 olan yeni doğan yoğun bakım yatak sayısının 2016 yılında 9'a, ikinci seviye 25 olan yatak sayısının 2016 yılında üçüncü seviye yatak sayısı attığı için 13'de kaldığını dile getiren Yılmaz, üçüncü seviye 18 olan yeni doğan yoğun bakım yatak sayısının da 39'a çıkarıldığını kaydetti.



Yoğun bakım ünitelerinin yatak sayısı ve seviyesinin artması için büyük çaba harcadıklarını dile getiren Yılmaz, "2015 yılında ilçe ve merkez sağlık tesislerimizde 196 olan erişkin ve yeni doğan yoğun bakım yatak sayımızın 2016 yılında 303'e ulaştığını, seviyelerinin de arttığını görmekteyiz." ifadesini kullandı.



Yılmaz, birkaç ay içerisinde yeni sağlık tesislerinde bulunan 100 erişkin, 27 çocuk ve 33 yeni doğan olmak üzere 160 yoğun bakım yatağının Antalya'ya kazandırılacağını dile getirdi.