Antalya'da Rus Turist Denizde Boğuldu

Antalya'da yüzmek için denize giren 42 yaşındaki Rus turist boğuldu.



Ailesiyle Kundu Turizm Bölgesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele tatile gelen Aleksei Mylnikov, tek başına denize girdi.



Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren ve yardım isteyen Mylnikov, otel çalışanları tarafından denizden çıkartıldı. Mylnikov, otele gelen acil servis ekibinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



Rus turistin cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.