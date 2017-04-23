Antalya'da Renkli 23 Nisan Kutlaması
Antalya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 97’nci yılı coşkuyla kutlandı.
Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yılı coşkuyla kutlandı.
İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk büstüne çelenk konuldu. Tören alanında siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da büste çelenk koydu. Kırmızı- Beyaz renklerle süslenen Cumhuriyet Meydanı'nda turistler de kutlamalara büyük ilgi gösterdi. Bazı turistler elinde Türk Bayrağı olan öğrencilerle fotoğraf çekindi. Karaalioğlu Parkı'nda devam edem kutlamalara Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
"23 Nisan Çocuk Bayramı, barışı yurttan dünyaya taşımaya devam edecektir"
Kutlamalarda günün önem ve anlamı için bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Milli mücadele ruhunun, millet olmanın en destansı hali olduğunu belirterek, "Milli mücadele ruhu, inancın, vatan sevgisi kutsallığının ve millet olmanın en destansı halidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97 yılını kutladığımız bugün, 15 Temmuz demokrasiye karşı yürütülen haksız mücadelenin, ihanetlerin inanç ve azimle üstesinden gelen yüce milletimiz ve çocuklarımız için daha da kıymetlidir. Tüm bunların yanında içinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanan acılar, çocuklarımızın çaresizliği, savaşın yıkımları da sahip olduğumuz milli değerlerimize sarılmanın ve başta Suriyeli çocuklarımız olmak üzere, yardımımıza muhtaç bütün çocuklarımızı sevgi eliyle ulaşmamızın, onları da ülkemiz gücüyle bir kat daha korumamızın önemi bir kat daha artmaktadır. Biz inanıyoruz ki dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Çocuk Bayramı, umutlarımızı yeşertmeye, barışı yurttan dünyaya taşımaya devam edecektir" dedi.
Konuşmanın ardından geçilen kutlama etkinliklerini, Türk Bayrakları ile törene gelen minikler, gösterileri dikkatle izledi. Yerleşik Ukraynalı öğrencilerin de katıldığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Şiirlerin okunduğu, yöresel kıyafetleri ile de folklorik gösterilerin yer aldığı kutlamalar, vatandaşların büyük beğenisini topladı. Kutlamalar saat 15.20'de Konyaaltı Sahili'ndeki Türk Yıldızları'nın nefes kesen görüntüleriyle devam edecek. - ANTALYA