Antalya'da Referandum Sonuçları

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) henüz resmi olmayan verilerine göre, Antalya'nın 19 ilçesinden 15'inde 'hayır', 4'ünde 'evet' oyu çıktı.



16 Nisan Pazar günü yapılan anayasa değişikliği referandum unda Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) henüz resmi olmayan verilerine göre Antalya'da 'evet' oyları yüzde 40.91 çıkarken, 'hayır' oyları yüzde 59,08 olarak gerçekleşti. 19 ilçeden 15'inde 'hayır', 4'ünde ise 'evet' oyları önde çıktı. 1 milyon 403 bin 836 geçerli oyun 829 bin 415'i 'hayır', 574 bin 421'i ise 'evet' dedi.



YSK'nın 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa Değişikliği Halk Oylaması'nda 1 milyon 639 bin 364 seçmenin bulunduğu Antalya'da 4 bin 508 sandıkta 1 milyon 429 bin 278 seçmen oy kullandı. 1 milyon 403 bin 836 geçerli oylardan 829 bin 415'i 'hayır', 574 bin 421'i ise 'evet' çıktı. Antalya'da toplam 'hayır' oylarının oranı yüzde 59,08, 'evet' oylarının toplam oranı ise yüzde 40,91 olarak gerçekleşti.



İlçelerde referandum sonuçları



Akseki: 8 bin 926 seçmenden 7 bin 279 kişi 58 sandıkta oy kullandı. Yüzde 53,67 ile 3 bin 809 kişi 'evet', 46,33 ile '3 bin 288 kişi 'hayır' dedi. 182 oy geçersiz sayıldı.



Aksu: 47 bin 949 seçmenden 41 bin 677 kişi 136 sandıkta oy kullandı. Yüzde 47,44 ile 19 bin 390 kişi 'evet', yüzde 52,56 ile 21 bin 482 kişi 'hayır' dedi. 805 oy geçersiz sayıldı.



Alanya: 199 bin 285 seçmenden 168 bin 473 kişi 552 sandıkta oy kullandı. Yüzde 48,86 ile 80 bin 355 kişi 'evet', yüzde 51,14 ile 84 bin 109 kişi 'hayır' dedi. 4 bin 9 oy geçersiz sayıldı.



Demre: 19 bin 249 seçmenden 17 bin 361 kişi 55 sandıkta oy kullandı. Yüzde 45,66 ile 7 bin 729 kişi 'evet', yüzde 54,34 ile 9 bin 200 kişi 'hayır' dedi. 432 oy geçersiz sayıldı.



Döşemealtı: 41 bin 515 seçmenden 36 bin 937 kişi 118 sandıkta oy kullandı. Yüzde 47,06 ile 17 bin 23 kişi 'evet', yüzde 52,94 ile 19 bin 148 kişi 'hayır' dedi. 766 oy geçersiz sayıldı.



Elmalı: 29 bin 193 seçmenden 26 bin 23 kişi 108 sandıkta oy kullandı. Yüzde 50,14 ile 12 bin 740 kişi 'evet', yüzde 49,83 ile 12 bin 654 kişi 'hayır' dedi. 629 oy geçersiz sayıldı.



Finike: 35 bin 71 seçmenden 30 bin 726 kişi 104 sandıkta oy kullandı. Yüzde 44,06 ile 13 bin 277 kişi 'evet', yüzde 55,04 ile 16 bin 854 kişi 'hayır' dedi. 595 oy geçersiz sayıldı.



Gazipaşa: 36 bin 807 seçmenden 32 bin 969 kişi 115 sandıkta oy kullandı. Yüzde 39,15 ile 12 bin 593 kişi 'evet', yüzde 60,85 ile 19 bin 576 kişi 'hayır' dedi. 800 oy geçersiz sayıldı.



Gündoğmuş: 5 bin 902 seçmenden 5 bin 71 kişi 32 sandıkta oy kullandı. Yüzde 58,93 ile 2 bin 838 kişi 'evet', yüzde 41.07 ile 1 bin 978 kişi 'hayır' dedi. 255 oy geçersiz sayıldı.



İbradı: 2 bin 187 seçmenden 1837 kişi 12 sandıkta oy kullandı. Yüzde 46.11 ile 818 kişi 'evet', yüzde 53,89 ile 956 kişi 'hayır' dedi. 63 oy geçersiz sayıldı



Kaş: 41 bin 944 seçmenden 36 bin 863 kişi 134 sandıkta oy kullandı. Yüzde 43,01 ile 15 bin 437 kişi 'evet', yüzde 56,99 ile 20 bin 456 kişi 'hayır' dedi. 970 oy geçersiz sayıldı.



Kemer: 27 bin 569 seçmenden 23 bin 675 kişi 72 sandıkta oy kullandı. Yüzde 38,28 ile 8 bin 944 kişi 'evet', yüzde 61,72 ile 14 bin 421 kişi 'hayır' dedi. 310 oy geçersiz sayıldı.



Kepez: 351 bin 341 seçmenden 306 bin 967 kişi 891 sandıkta oy kullandı. Yüzde 45,65 ile 137 bin 977 kişi 'evet', yüzde 54,35 ile 164 bin 217 kişi 'hayır' dedi. 4 bin 773 oy geçersiz sayıldı.



Konyaaltı: 111 bin 846 seçmenden 98 bin 363 kişi 290 sandıkta oy kullandı. Yüzde 26,38 ile 25 bin 661 kişi 'evet', yüzde 73,62 ile 71 bin 603 kişi 'hayır' dedi. 1099 oy geçersiz sayıldı.



Korkuteli: 39 bin 938 seçmenden 35 bin 630 kişi 132 sandıkta oy kullandı. Yüzde 53,64 ile 18 bin 679 kişi 'evet', yüzde 46,36 ile 16 bin 144 kişi 'hayır' dedi. 807 oy geçersiz sayıldı.



Kumluca: 49 bin 373 seçmenden 43 bin 864 kişi 138 sandıkta oy kullandı. Yüzde 47,89 ile 20 bin 637 kişi 'evet', yüzde 52,11 ile 22 bin 452 kişi 'hayır' dedi. 775 oy geçersiz sayıldı.



Manavgat: 155 bin 34 seçmenden 134 bin 601 kişi 434 sandıkta oy kullandı. Yüzde 43,27 ile 57 bin 127 kişi 'evet', yüzde 56,73 ile 74 bin 884 kişi 'hayır' dedi. 2 bin 590 oy geçersiz sayıldı.



Muratpaşa: 350 bin 832 seçmenden 306 bin 37 kişi 885 sandıkta oy kullandı. Yüzde 29,87 ile 90 bin 187 kişi 'evet', yüzde 70,13 ile 211 bin 711 kişi 'hayır' dedi. 4 bin 139 oy geçersiz sayıldı.



Serik: 85 bin 403 seçmenden 74 bin 925 kişi 242 sandıkta oy kullandı. Yüzde 39,73 ile 29 bin 200 kişi 'evet', yüzde 60,26 ile 44 bin 282 kişi 'hayır' dedi. Bin 443 oy geçersiz sayıldı. - ANTALYA