Antalya'da Rasanet Gençlik Vakfı Davası

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Rasanet Gençlik Vakfı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 97 sanığın yargılanmasına başlandı.



Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, 24'ü tutuklu, 6'sı tutuksuz sanık, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "Terör örgütüne üye olma", "Kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlardan yargılanıyor.



Duruşmada ifade veren sanık Ahmet Sözgen, 2009 yılında Antalya'ya geldiğini ve İrfan A.Ş isimli şirkette çalışmaya başladığını, daha sonra ise Uluslararası Antalya Üniversitesinin Fettah Tamince'yle birlikte çalışmaya başladığını söyledi.



Fettah Tamince'nin isteğiyle üniversitesinin kurucu vakfı olan Gaye Vakfı'nda görev yaptığını savunan Sözgen, "Fettah beyin isteği doğrultusunda üniversitenin mütevelli heyetinde görev aldım, kendisinin temsilcisi olarak çalıştım. Gaye Vakfı üzerindeki malları üniversiteye devretti, 2014 yılından sonra turizm sektörüne geçtim." dedi.



Sanık Sözgen, Uluslararası Antalya Üniversitesinin iddianamede FETÖ terör örgütüne ait bir üniversite olarak gösterilmiş ise de FETÖ örgütüne ait bir üniversite olmadığını, üniversitesinin Fettah Tamince'ye ait olduğunu ve 15 Temmuz'dan sonra kapatılan üniversiteler arasında yer almadığını öne sürdü.



Antalya imamı olduğu iddia edilen Hasan Tarık Şen'le birlikte hareket ettiği iddiasını kabul etmediğini anlatan Sözgen, şöyle devam etti:



"Kendisi üniversiteye benden sonra gelmiştir, mütevelli heyetinde görev almıştır. Kendisi sürekli tartıştığımız kavga ettiğimiz bir insandır. Son üç yılda kendisi ile hiçbir araya gelmedik. Rasanet Vakfı'nın üniversite ve benimle hiçbir ilgisi yoktur. Hasan Tarık Şen'in üniversiteye kaynak sağladığına şahit olmadım. Üniversitenin maddi işleri ben ve Fettah Tamince tarafından yürütülmüştür. Hasan Tarık Şen'in maddi işlerde görevi yoktur. Üniversitenin mütevelli heyeti üyeleri kurumun sahibidir. Ramazan Yükseloğlu üniversitenin kurucularındandır, mütevelli heyeti üyesidir. Uluslararası Antalya Üniversitesine 500 bin dolar taahhütte bulunmuştur. Üniversitenin yatırım faaliyetinin büyük bir bölümünün Fettah Tamince karşılamıştır. Ramazan Yükseloğlu maddi durumunun iyi olmadığını ve taahhütünü yerine getiremeyeceğini söyledikten sonra kendisi ile uzun bir süre görüşmeme kararı aldık."



"Oğlumun ikinci ismi Fetullah"



Sanıklardan İsmail Şahin, berberlik mesleğini yaptığını, Antalya Rasanet ve Gençlik Vakfında 2004-2016 yılları arasında muhasip üye olarak görev aldığını ve vakfın idari işleri ile ilgisinin olmadığını ileri sürdü.



Vakıf üyeliğinin bulunduğunu ama alınan kararları okumadan imzaladığını iddia eden Şahin, "Yaklaşık olarak 3-4 yıl önce Rasanet Gençlik Vakfından ayrılmak istediğimi bildirdim. Şubat 2016 tarihinde istifam kabul edildi, işleme konuldu. Oğlumun ikinci ismi Fetullah'tı, ismi mahkeme kararı ile silinmiştir. Tanık beyanlarından da anlaşılacağı üzere ismim hiçbir yerde geçmemektedir. Bu konuların asıl muhatabı vakıf başkanıdır. Polis ev aramasına geldiğinde sadece Fetullah Gülen kitaplarını almıştır. Bu kitaplar eskiden yasak değildi, her yerde satılıyordu ama bu kitapları okumuş değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.



Tutuklu sanık İsmet Akıl, iddianamede terör örgütü yöneticisi olarak yer aldığını belirterek, bu suçlamayı kabul etmediğini söyledi.



Toros Özel Eğitim A.Ş'nin yönetimi tarafından 2009 yılında başkan seçildiğini anlatan Akıl, daha sonra ortaokul mezunu olma, teknolojiyi hakim olmaması, bürokrasiden anlamadığı ve okulun maddi durumun kötüye gitmesi nedeniyle görevinden ayrıldığı kaydetti.



Sanık Akıl, terör örgütü üyesi olmadığını belirterek tahliyesine karar verilmesini talep etti.