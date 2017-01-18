Antalya'da "Prematüre Anneleri Okulu"

Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Türkiye'nin dördüncü "Prematüre Anneleri Okulu", Suriyeli annelerin de katılımıyla Antalya'da başladı.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, prematüre annelerin bilgilendirilmesi, bu konuda bilinç oluşturulması için Prematüre Anneleri Okulu açıldı.



Hastanenin Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılışta konuşan Antalya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, Prematüre Anneler Okulunun Antalya'da ilk, Türkiye'de dördüncü olduğunu söyledi.



Okulun, hassas bakımla belli bir süre yoğun bakım ünitesinde takip edilen bebeklerin taburcu olduktan sonra evde bakım kalitesini ve ailelerin bilgi düzeylerini arttırmak için önemli olduğunu belirten Yılmaz, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın gereği olarak eğitime de önem verdiklerini kaydetti. Söz konusu okulu hizmete açmaktan son derece mutlu olduklarını vurgulayan Yılmaz, okul ile halkın sağlık problemlerine çözüm getirebildiğini kaydetti.



Son yıllarda Sağlık Bakanlığının destekleriyle anne ve çocuk ölümünde ciddi azalmalar olduğunu ifade eden Yılmaz, "Prematüre bebeklerimiz için çok özel bakım gerekiyor. Son derece riskli doğumlar ama bunların özel bakım ve tedavileri sonucunda prematüre doğan bebeklerimizi de yaşatabiliyoruz. Bugün burada prematüre doğup yetişkin hale gelmiş katılımcılar da var." dedi.



Suriyeli anneler için Arapça çeviri



Suriyeli annelerin de eğitime katıldığını ve eğitimlerde Arapça çeviri yapıldığını belirten Yılmaz, eğitime Suriyeli annelerin de büyük ilgi gösterdiğini dile getirdi.



Yılmaz, 2016 yılında 600'den fazla Suriyeli kadına ameliyat yaptıklarını ve binden fazla Suriyeli kadının doğumunu gerçekleştirdiklerini belirterek, kuvözlerde yatırılan bebeklerin büyük kısmının da misafir ülke vatandaşlarının çocukları olduğuna dikkati çekti.



"Bu bebekler için özel aşılar yapılması gerekiyor"



"Prematüre Bebek Yolculuğu" konulu sunum yapan yenidoğan uzmanı Dr. Gönül Tezel de prematüre bebeklerin yaşaması ve normal bebekler gibi gelişimi için dikkat edilmesi gerekin püf noktalar olduğunu söyledi. Çocukların hastalıklardan korunması için aşıların ve bakımının önemli olduğunu belirten Tezel, "Bu bebekler için özel aşılar yapılması gerekiyor. Anne sütü de çok önemli." dedi. Tezel, tüp bebek gibi yardımcı üreme metotları geliştikten sonra prematüre bebek sayısında artış olduğunu da dile getirdi.



Prematüre bebek sahibi Duygu Ekin ise bebeğinin 32 haftalıkken bir kilo 700 gram olarak doğduğunu ve 40 gün kuvözde kaldığını anlattı. Bakımının normal bebeklerden farklı olduğunu belirten Ekin, bebeğinin hasta olmaması için özen gösterdiklerini söyledi.



Feyza Döner de bebeğinin 29 haftalıkken bir kilo 340 gram doğduğunu ifade ederek, "Başta çok sorunlar yaşadım, tutmakta zorlanıyordum. Büyütme sürecinde dışarıya çıkamadık, misafir kabul edemedik." dedi.



Prematüre Anneleri Okulunda 3'er aylık periyotlar şeklinde eğitim verilecek.