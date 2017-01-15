Antalya'da "Prematüre Anneleri Okulu"

Sosyal Bilimler Üniversitesi (SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi bünyesinde "Prematüre Anneleri Okulu" başlayacak.



Antalya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu programla ilgili 18 Ocak'ta Cumhuriyet Konferans Salonu'nda eğitim verileceğini belirtti.



"Prematüre Anneleri Okulu"nun Antalya'da ilk, Türkiye'de ise dördüncü olduğuna dikkati çeken Yılmaz, Prematüre Anneler Okulu'nun hassas bakımla belli bir süre yoğun bakım ünitesinde takip edilen bebeklerin taburcu olduktan sonra evde bakım kalitesini ve ailelerin bilgi düzeylerini arttırmak amacıyla hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.



Prematüre Anneleri Okulu'na, prematüre bebek dünyaya getiren annelerin ve bebeğe bakacak kişilerin katılacağını aktaran Yılmaz, "2016 yılında SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde toplam 170 prematüre bebek dünyaya gelmiştir. Bu bebeklerin çoğunluğunu Suriyeli bebekler oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.



Prematüre Anneleri Okulu'nun ilk eğitimine çok sayıda Suriyeli prematüre bebek annesinin davet edildiğinin altını çizen Yılmaz, Arapça tercüman tarafından Suriyeli annelere çeviri yapılacağını bildirdi.